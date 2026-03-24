Arezzo, 24 marzo 2026 – L'ultimo saluto, l'ultimo viaggio terreno. Chissà come lo racconterebbe oggi, se fosse ancora in vita, Giorgio. Siamo certi che lo racconterebbe come ha sempre fatto, ascoltando, evitando di essere troppo ingombrante e raccogliendo le sue sensazioni e i pensieri della gente sul suo immancabile taccuino. Oggi alle 15:00 si terranno i funerali di Giorgio Grassi, storico giornalista de La Nazione, quotidiano per cui ha scritto per oltre 50 anni, scomparso domenica mattina all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Le esequie si terranno nella chiesa del Bani, a San Giovanni, il quartiere dove ha vissuto per decenni. La sua casa era diventata la redazione valdarnese del più importante quotidiano della Toscana e in questi decenni ha raccontato per filo e per segno il territorio in cui ha vissuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi i funerali dello storico cronista de La Nazione Giorgio Grassi

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