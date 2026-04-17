A Ceglie Messapica, nelle ultime ore, è stata inviata una lettera anonima a un candidato sindaco, Antonello Laveneziana, in cui si comunica la decisione di ritirare la propria candidatura. Laveneziana ha scritto una breve nota rivolta ai cittadini, spiegando di voler condividere quanto gli è successo nelle ultime ore. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alle prossime elezioni comunali.

Scrive Antonello Laveneziana: Carissime concittadine e concittadini, sento la necessità di condividere con voi quanto mi è accaduto nella ultime ore. Nella tarda mattinata di ieri mi è stata recapita presso la mia abitazione una lettera anonima dal contenuto palesemente minatorio ed intimidatorio che, ovviamente, ho sottoposto immediatamente all’attenzione degli organi di polizia per le successive determinazioni. Non posso, però, nascondere che questa vicenda mi ha molto turbato e, personalmente, non posso accettare che tali minacce minino, in qualche modo, la serenità e la tranquillità della mia famiglia, delle persone che mi vogliono bene e di tutte e tutti coloro che avevano scelto di sostenere il mio progetto.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ceglie Messapica, lettera anonima a candidato sindaco: “ritiro la candidatura” Antonello Laveneziana

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