In alcune regioni del mondo, note come Zone Blu, molte persone vivono oltre i 90 o i 100 anni conservando energia e lucidità. La longevità in queste aree non dipende solo dai geni, ma anche dai modi di vivere quotidiani. Questi luoghi mostrano come piccoli gesti e abitudini possano contribuire a mantenere uno stile di vita sano nel tempo, senza ricorrere a interventi complicati o interventi medici straordinari.

V ivere a lungo non è solo una questione di genetica, ma soprattutto di stile di vita. In diverse aree del mondo – note come Zone Blu – le persone superano con facilità i 90 o 100 anni, mantenendo energia, lucidità e benessere. Secondo quanto riportato da VeryWellMind, queste comunità dimostrano che la longevità è spesso il risultato di scelte quotidiane semplici ma costanti. Cosa sono le Zone Blu e cosa possiamo imparare. Le Zone Blu sono regioni in cui si registra un’aspettativa di vita significativamente più alta rispetto alla media globale. Sono cinque aree geografiche nel mondo con la maggiore concentrazione di centenari e un’aspettativa di vita eccezionalmente alta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le comunità più longeve del mondo insegnano come piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza

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