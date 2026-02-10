Gli studenti immersi nel verde Piccoli gesti fanno la differenza

Gli studenti di Bellaria Igea Marina hanno portato il loro contributo alla vittoria della città in Canada. Hanno partecipato a un progetto sulla cura del verde urbano e sulla sostenibilità, dimostrando impegno e attenzione per l’ambiente. Piccoli gesti, ma che fanno la differenza, sottolineano la volontà dei giovani di migliorare il proprio territorio.

Anche gli studenti di Bellaria Igea Marina hanno contribuito alla vittoria della città romagnola in Canada, con un progetto sulla cura del verde urbano e sulla sostenibilità. Lo scorso ottobre il Comune di Bellaria Igea Marina ha partecipato infatti a una manifestazione in Canada, sulla valorizzazione degli spazi pubblici. Un'esperienza che ha dimostrato come anche una scuola possa dare un contributo concreto alla tutela dell'ambiente. Il progetto "Fiori, piante e fantasia", coordinato dalla professoressa Cammarano, è nato con l'obiettivo di far conoscere la biodiversità locale e far comprendere agli alunni quanto sia semplice, ma allo stesso tempo fondamentale, prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti immersi nel verde. Piccoli gesti fanno la differenza

