L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare tre aziende del settore snack per un’intesa segreta. La sanzione totale supera i 23 milioni di euro, dopo uno sconto applicato alle società coinvolte. Tra le imprese coinvolte ci sono Pata, Amica Chips e Preziosi Food. L’indagine ha rivelato la presenza di accordi illeciti tra le società, che hanno portato alla penalizzazione.

Un’intesa segreta costerà a tre società oltre 23 milioni di euro: è la sanzione disposta dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) nei confronti di Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A, e Preziosi Food S.p.A per la violazione dell’ articolo 101 TFUE. L’Antitrust ha accertato l’esistenza di un accordo segreto tra le tre società, stipulato allo scopo di ripartirsi la distribuzione degli snack salati prodotti per conto della Gdo attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. Questa condotta è in netto contrasto con l’ articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che vieta accordi e decisioni tra imprese che limitano la concorrenza e incidono sul commercio tra gli Stati membri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intesa segreta nel mercato degli snack: l’Antitrust sanziona per 23 milioni (con lo sconto) Pata, Amica Chips e Preziosi Food

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Antitrust: sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food.

Amica chips, Pata e Preziosi Food: multa di 23 mln da Antitrust per intesa mercato snackLeggi su Sky TG24 l'articolo Amica chips, Pata e Preziosi Food: multa di 23 mln da Antitrust per intesa mercato snack ... tg24.sky.it

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