L’Antitrust ha multato eDreams con 9 milioni di euro. L’autorità sostiene che la piattaforma ha ingannato gli utenti spingendoli a sottoscrivere l’abbonamento Prime, senza spiegare bene i costi e le condizioni di recesso. La decisione arriva dopo le segnalazioni di utenti che si sono trovati a pagare di più o a fatica a cancellare l’abbonamento.

L’Antitrust ha multato eDreams per 9 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli. Secondo l’Autorità, la piattaforma avrebbe spinto in modo aggressivo gli utenti ad aderire all’abbonamento Prime, rendendo poco chiari costi, sconti e recesso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Antitrust sanziona l’agenzia di viaggi eDreams: “Ha ingannato gli utenti, deve pagare 9 milioni”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato eDreams di 9 milioni di euro.

