Antitrust sanziona l’agenzia di viaggi eDreams | Ha ingannato gli utenti deve pagare 9 milioni

L’Antitrust ha multato eDreams con 9 milioni di euro. L’autorità sostiene che la piattaforma ha ingannato gli utenti spingendoli a sottoscrivere l’abbonamento Prime, senza spiegare bene i costi e le condizioni di recesso. La decisione arriva dopo le segnalazioni di utenti che si sono trovati a pagare di più o a fatica a cancellare l’abbonamento.

