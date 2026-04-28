Intesa Sanpaolo punta sulle startup del Mezzogiorno | alleanza strategica con Vertis Sgr

Intesa Sanpaolo ha annunciato una collaborazione con Vertis Sgr per sostenere le startup nel Mezzogiorno. L’obiettivo è favorire la crescita delle imprese innovative presenti in quella regione e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione locale. La partnership mira a mettere a disposizione risorse e strumenti per le imprese emergenti, con l’intento di stimolare lo sviluppo economico nel territorio.

Intesa Sanpaolo e Vertis Sgr avviano una collaborazione strategica per sostenere la crescita delle imprese innovative nel Mezzogiorno e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione territoriale. L’intesa coinvolge la Divisione Banca dei Territori e Intesa Sanpaolo Innovation Center, che metteranno a disposizione competenze specialistiche, rete di relazioni nazionali e internazionali e attività di networking, attraverso eventi e iniziative dedicate allo sviluppo dell’innovazione nel Sud Italia. Investimenti e venture capital. Nel quadro dell’accordo, Neva SGR ha deciso di investire nel fondo Vertis Venture 6 Digital Sud (VV6) attraverso il proprio Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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