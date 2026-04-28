Internazionalizzazione l’Università di Messina tra i casi più dinamici | 849 immatricolati stranieri e crescita tra le più alte in Italia
L’Università di Messina si distingue nel panorama italiano per l’incremento degli studenti stranieri, con 849 nuove immatricolazioni. La crescita è tra le più alte registrate nel Paese, confermando una tendenza positiva nell’internazionalizzazione dell’ateneo. I dati indicano un rafforzamento delle iscrizioni provenienti dall’estero, contribuendo a un aumento complessivo della popolazione studentesca internazionale. La situazione riflette un impegno costante dell’università nel favorire l’integrazione e la presenza di studenti stranieri.
L’Università di Messina si conferma uno degli atenei italiani più dinamici sul fronte dell’internazionalizzazione. È quanto emerge dalla Nota dell’Osservatorio Talents Venture dedicata al sistema universitario italiano, basata sui dati MUR relativi all’a.a. 202425, che fotografano un aumento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Nell’ambito delle attività della Scuola di Eccellenza dell’Università Messina (https://www.unime.it/notizie/scuola-di-eccellenza-2026-al-la-fase-di-selezione-dei-progetti), il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali pa facebook