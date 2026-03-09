Messina 46° in Italia per clima | umidità elevata ed escursione termica tra le più alte in Sicilia

Messina si trova al 46° posto in Italia nella classifica sul clima del Sole 24 Ore, con livelli elevati di umidità e una delle escursioni termiche giornaliere più alte in Sicilia. La città presenta condizioni climatiche che risultano tra le più critiche nel panorama nazionale, evidenziando un equilibrio complesso tra variabili meteorologiche. La posizione geografica e le caratteristiche climatiche influenzano i parametri misurati.

Messina si colloca al 46° posto nella classifica nazionale del clima stilata dal Sole 24 Ore, tra le città italiane con condizioni più critiche per umidità, ma con punti di forza significativi come l’escursione termica giornaliera, seconda tra le siciliane. Il capoluogo dello Stretto si distingue quindi per una combinazione di caldo intenso e notevoli sbalzi di temperatura, in un contesto regionale dove Palermo, Catania e altre città siciliane mostrano valori mediamente più elevati ma posizionamenti climatici più bassi. L’Italia entra nel mese di marzo con un clima sorprendentemente mite: in Sicilia, e in particolare a Messina, i termometri hanno sfiorato i 20-21 gradi, mentre gran parte del Paese resta sotto l’influenza dell’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

