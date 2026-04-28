Nella piazza del Popolo è stato allestito un campo regolamentare in vista degli Internazionali di Roma 2026, che si terranno al Foro Italico. La città si prepara ad accogliere il grande tennis, con le strutture pronte per l’evento. La manifestazione si svolgerà nel prossimo anno, attirando appassionati e professionisti da tutto il mondo. La presenza di questo campo temporaneo testimonia l’attesa per la competizione.

Aria di grande tennis nella capitale, che si prepara agli Internazionali di Roma 2026 al Foro Italico. Al via oggi, infatti, il tabellone finale delle pre qualificazioni. Partita inaugurale nella centralissima Piazza del Popolo, dove è stato allestito un campo regolamentare che dopo oggi servirà ai campioni in gara per allenarsi in vista del torneo. Prima del match ufficiale, i ragazzi presenti hanno potuto fare qualche scambio in questa cornice unica. Torre dei Conti, Cgil ricorda Octav Stroici con la figlia Alina: “Tanti come papà. Non dimentichiamo” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, allestito campo regolamentare in piazza del Popolo

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