Bonaccorti i funerali a Roma | le parole di Renato Zero la folla a piazza del Popolo e l’affetto degli amici

Oggi a Roma si sono svolti i funerali di Enrica Bonaccorti, con Renato Zero che ha pronunciato alcune parole durante la cerimonia. La piazza del Popolo si è riempita di persone venute a rendere omaggio alla giornalista e conduttrice scomparsa. Molti amici e conoscenti hanno partecipato per salutare l’ultima volta Bonaccorti, tra commozione e affetto.

(Adnkronos) – Ultimo saluto oggi sabato 14 marzo a Enrica Bonaccorti. Per i funerali della conduttrice tv – morta giovedì a 76 anni a causa di un tumore al pancreas che le era stato diagnosticato lo scorso anno – un addio commosso da parte di amici, colleghi e non solo che hanno voluto renderle omaggio. L'arrivo del feretro alla basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) in una piazza del Popolo gremita, è stato accolto da un lungo applauso della folla. L'ingresso in chiesa è avvenuto sulle note de ‘La Lontananza’ di Domenico Modugno, un momento particolarmente toccante poiché fu la stessa Bonaccorti a scrivere il testo di quel celebre brano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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