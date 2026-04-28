International jazz day all' insegna della beneficenza con Fija e l' Aps Batti un colpo

In occasione dell’International Jazz Day, celebrato il 30 aprile, la città di Brindisi ha ospitato un evento musicale che ha coinvolto artisti locali e ha avuto come obiettivo la beneficenza. La giornata, promossa dall’Unesco, ha visto la partecipazione di musicisti e associazioni, tra cui l’Aps “Batti un colpo” e Fija, per sostenere iniziative di solidarietà attraverso la musica. L’evento si è svolto in vari spazi della città, attirando un pubblico appassionato.

In occasione dell’International jazz day, la giornata mondiale dedicata al jazz promossa dall’Unsco e celebrata il 30 aprile in tutto il mondo, la città di Brindisi ospita un evento musicale di grande rilievo artistico e culturale.Giovedì 30 aprile 2026, nella suggestiva cornice del Santa Spazio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a RomaAnche quest'anno l'Associazione MUJIC parteciperà all'iniziativa mondiale “International Jazz Day” con un evento dedicato: in un posto incantevole,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; International Jazz Day all'Impruneta; International Max-Jazz Day: Il Jazz da Kansans City a Roma; Giovedì 30 aprile torna all’Auditorium l’International Jazz Day 2026. «International Jazz Day», il concerto a Potenza con Danilo Rea, Dario Deidda e Giovanni ScasciamacchiaDomani alla galleria civica. La giornata internazionale del jazz è promossa dall’Unesco, che ha riconosciuto la musica jazz patrimonio dell’umanità ... lagazzettadelmezzogiorno.it Concerto per l'International Jazz Day al Circolo ARCI FerroneGiovedì 30 aprile 2026, alle ore 21:00, il Circolo ARCI Ferrone (via Chiantigiana per il Ferrone 227, Impruneta) ospita un concerto dedicato all'International Jazz Day, istituito dall'UNESCO nel 2011 ... nove.firenze.it Concerto per l’International Jazz Day al circolo Arci del Ferrone: giovedì 30 aprile. Una serata dedicata alla Giornata Internazionale del Jazz con cinque musicisti riuniti in un progetto aperto che valorizza cultura, territorio e partecipazione. LEGGI S facebook Il 30 aprile torna l’International Jazz Day a Roma! Giovani talenti e ospiti speciali della scena jazz si esibiranno con la Jazz Campus Orchestra. Info ow.ly/Ztic50YOVSQ x.com