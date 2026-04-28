Durante i minuti finali della partita tra Inter e Roma, il difensore dell'Inter è stato protagonista di un gesto che ha attirato l'attenzione: ha strattonato un avversario nel tentativo di recuperare palla. In quella stessa azione, il VAR ha deciso di non intervenire, nonostante ci fosse chi chiedeva un calcio di rigore. La partita si è conclusa con la squadra ospite in vantaggio di una rete.

Un rigore che – se assegnato – avrebbe potuto cambiare la storia. Almeno del campionato 202425. Minuti finali di Inter-Roma 202425, ospiti avanti di misura. L’allora capolista fatica a creare occasioni ma proprio nelle battute finali in piena area giallorossa Evan N’dicka strattona, tirando letteralmente a terra, Yann Bisseck. Rigore solare Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Roma 2024/25, N’dicka strattona Bisseck. Clamoroso al Var: “Non intervenire”

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Secondo un testimone l’assistente VAR di Inter-Roma disse al VAR: “Fatti i fatti tuoi” nel momento di rivedere il contatto tra Bisseck e N’Dicka. facebook

Arbitri, caso Inter-Roma. Il VAR all’assistente in occasione del mancato rigore fischiato su Bisseck: «Fatti i fatti tuoi» x.com