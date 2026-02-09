Moviola Sassuolo Inter Cesari smonta le polemiche sul gol di Bisseck | Il regolamento parla chiaro il VAR non può intervenire Ecco perché

Graziano Cesari mette a tacere le polemiche sul gol di Bisseck. L’ex arbitro spiega che il regolamento non lascia spazio all’intervento del VAR e che il gol è valido. Cesari ha analizzato gli episodi nel 5-0 al Mapei Stadium, chiarendo che le decisioni sono state giuste e che non ci sono margini per dubbi.

Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck.

La partita tra Sassuolo e Inter si è chiusa con un netto 0-5, ma non sono passate inosservate alcune decisioni arbitrali.

