Cesari chiarisce le polemiche sul gol di Bisseck. L’ex arbitro spiega perché il Var non può intervenire in quella situazione e mette fine alle discussioni nate dopo il primo gol dei nerazzurri.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Cesari parla così del primo gol dei nerazzurri, firmato Bisseck, e spegne tutte le polemiche: le sue parole. Il netto successo della squadra di Cristian Chivu in casa del Sassuolo continua a far discutere gli esperti per alcuni episodi arbitrali chiave. Durante la trasmissione Pressing, Graziano Cesari ha analizzato con la consueta precisione la prova di Chiffi, soffermandosi in particolare sulla rete che ha sbloccato l’incontro e sulla gestione nervosa del finale di gara da parte dei neroverdi. Sassuolo Inter, il protocollo e i dubbi di Doig. Il punto focale della discussione resta la posizione di partenza di Marcus Thuram nell’azione che ha portato al calcio d’angolo dello 0-1. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sassuolo Inter, Cesari spegne le polemiche sul gol di Bisseck: «Il Var non può intervenire in quel caso, vi spiego il perché…»

La partita tra Sassuolo e Inter si è chiusa con un netto 0-5, ma non sono passate inosservate alcune decisioni arbitrali.

La partita tra Sassuolo e Inter si è accesa subito con polemiche sull’arbitraggio di Chiffi.

