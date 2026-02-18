Inter tegola per Chivu | infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo

Lautaro Martinez si è fermato a causa di un infortunio durante il match tra BodoGlimt e Inter, giocato mercoledì 18 febbraio. L’attaccante argentino ha accusato un problema fisico nel secondo tempo, costringendo i medici a intervenire subito. La sua uscita ha causato preoccupazione tra i tifosi nerazzurri, poiché rappresenta un elemento chiave della squadra. L’Inter dovrà ora attendere gli esami medici per capire l’entità dell’infortunio e valutare eventuali alternative in attacco. La partita è ancora in corso e la situazione resta incerta.

(Adnkronos) – Infortunio per Lautaro Martinez. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'attaccante argentino si è fermato a causa di un problema fisico durante il secondo tempo di BodoGlimt-Inter, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Ma cos'è successo in Norvegia? Accade tutto al 61'. Dopo un'azione offensiva Lautaro comincia a toccarsi la gamba, lamentando un problema.