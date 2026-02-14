Probabili formazioni Inter Juve | Chivu sorprende a centrocampo in attacco Thuram e Lautaro Martinez

Luca Chivu sorprende con una mossa a centrocampo nella partita tra Inter e Juve, dopo aver deciso di far partire dall’inizio Barella, che si era ripreso recentemente da un infortunio. La scelta si traduce in un cambio rispetto alle ultime uscite e potrebbe influenzare il ritmo del match. In attacco, invece, il tecnico nerazzurro punta su Thuram e Lautaro Martinez, confermando la coppia offensiva già collaudata.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Inter Juve: Chivu lancia dal primo minuto il recuperato Barella e conferma Zielinski in regia. L’attesa è finalmente finita: le luci di San Siro stanno per accendersi sul Derby d’Italia numero 253. Dopo la rifinitura di questa mattina, Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi tattici per una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Con l’Inter capolista a quota 58 punti, la gestione delle energie e dei rientri è stata la priorità del tecnico rumeno, che ha optato per un mix di certezze e prudenza. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter-Juve, le scelte di Chivu: Zielinski in regia e Barella dal 1?, ma Calhanoglu parte dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

