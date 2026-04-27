La Cina blocca l’acquisizione dell' azienda di Intelligenza Artificiale Manus da parte di Meta

La Cina ha impedito l'acquisizione di Manus, startup specializzata in intelligenza artificiale, da parte di Meta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il blocco dell'operazione da parte delle autorità cinesi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi di eventuali sviluppi futuri riguardo alla vicenda. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

AGI - La Cina ha bloccato l' acquisizione della startup di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Il Financial Times ha riportato il mese scorso che la Cina aveva impedito a due dei co-fondatori di Manus di lasciare il Paese, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. I co-fondatori di Manus bloccati in Cina. L'amministratore delegato Xiao Hong e il responsabile scientifico Ji Yichao, che solitamente risiedono a Singapore, sarebbero stati convocati a Pechino a marzo e informati che non avrebbero potuto lasciare la Cina a causa di una revisione normativa sull'acquisizione da parte di Meta. Il divieto della commissione cinese.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di Meta Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Cina blocca i vertici AI: Manus AI sotto indagine per frenare MetaLe autorità di Pechino hanno avviato una serie di indagini e restrizioni sui movimenti dei vertici di alcune startup tecnologiche emergenti, tra cui... Pechino blocca la vendita di Manus a MetaLe autorità di Pechino hanno annunciato lo stop all’accordo che avrebbe portato Meta ad acquisire per 2 miliardi di dollari la piattaforma cinese di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Cina blocca Meta, no all'acquisizione della start up di AI Manus; Nuova AI cinese sfida gli Usa, Musk lancia robotaxi; Né americana né cinese: l’alleanza tra Canada e Germania per costruire la loro IA; Ia, Financial Times: la Casa Bianca accusa la Cina di furti su scala industriale. Meta, la Cina blocca l'acquisizione dell'AI di ManusLa Cina ha bloccato l'acquisizione di Manus, startup specializzata in intelligenza artificiale, da parte di Meta. A riferirlo è stato il principale organismo di pianificazione economica del Paese, a s ... tg24.sky.it La Cina blocca l’acquisizione Meta-Manus: l’AI resta un affare di StatoDietro il veto, tensioni geopolitiche, controllo tecnologico e la volontà di non cedere asset strategici agli Stati Uniti. ilsole24ore.com Tra memoria e futuro, tra carta stampata e intelligenza artificiale: oggi, 27 aprile 2026, il progetto “Carta Canta” ha fatto tappa all’Istituto LISIDE – F.S. CABRINI di Taranto. Grande partecipazione da parte degli studenti, protagonisti di un incontro ricco di spun - facebook.com facebook Grazie all'intelligenza artificiale è stata ricostruita la fuga di due uomini che a #Pompei sono corsi via proteggendosi da lapilli e cenere: uno di loro aveva anche un gruzzolo di monete. x.com