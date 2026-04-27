La Cina blocca l’acquisizione dell' azienda di Intelligenza Artificiale Manus da parte di Meta

Da agi.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha impedito l'acquisizione di Manus, startup specializzata in intelligenza artificiale, da parte di Meta. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il blocco dell'operazione da parte delle autorità cinesi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sui tempi di eventuali sviluppi futuri riguardo alla vicenda. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

AGI - La  Cina  ha bloccato l' acquisizione  della  startup  di  intelligenza artificiale Manus  da parte di  Meta. Il  Financial Times  ha riportato il mese scorso che la  Cina  aveva impedito a due dei co-fondatori di  Manus  di lasciare il Paese, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. I co-fondatori di Manus bloccati in Cina. L'amministratore delegato  Xiao Hong  e il responsabile scientifico  Ji Yichao, che solitamente risiedono a  Singapore, sarebbero stati convocati a  Pechino  a marzo e informati che non avrebbero potuto lasciare la  Cina  a causa di una  revisione normativa  sull'acquisizione da parte di  Meta. Il divieto della commissione cinese.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - La Cina blocca l’acquisizione dell'azienda di Intelligenza Artificiale "Manus" da parte di Meta

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