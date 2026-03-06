Seedance l’app cinese di intelligenza artificiale che terrorizza Hollywood

Seedance è un’app cinese di intelligenza artificiale che sta attirando l’attenzione di Hollywood. Secondo il quotidiano cinese Global Times, l’app ha generato un entusiasmo diffuso grazie alla creazione di video AI iperrealistici. La sua popolarità si sta espandendo rapidamente, suscitando interesse tra professionisti e aziende del settore cinematografico.

Per il quotidiano cinese Global Times è soltanto un'applicazione che ha "acceso l'entusiasmo globale" grazie a "video Ai iperrealistici". Per la Bbc e la Cnn è tutt'altro: un'innovazione che "sta mandando Hollywood nel panico". Il protagonista di questa storia è Seedance 2.0, l'ultimo modello di intelligenza artificiale sviluppato da ByteDance, la società madre cinese di TikTok, già diventato virale oltre la Muraglia durante le festività per il Capodanno lunare. Il motivo risiede nelle potentissime capacità di questa piattaforma progettata per creare filmati iper-realistici a partire da testo, immagini o altri input digitali.

Seedance 2.0 spaventa Hollywood: l’AI che crea video “troppo realistici”Il settore dell’intrattenimento osserva con crescente inquietudine l’evoluzione di Seedance 2.

