Intelligenza artificiale anche la pescarese Exo Lab Italia a Miami per eMerge Americas

Una società di Pescara specializzata in intelligenza artificiale è presente a Miami per la manifestazione eMerge Americas. L’azienda si occupa di applicazioni in diversi settori, tra cui la gestione urbana e industriale, la prevenzione sanitaria, l’automazione dei processi, la formazione, la sostenibilità e la creator economy. La partecipazione è stata segnalata dall’agenzia di stampa AdnKronos.

Dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione urbana e industriale alla prevenzione in ambito sanitario, dalle piattaforme per l’automazione dei processi alle soluzioni per la formazione, la sostenibilità e la creator economy, come riporta l'AdnKronos. L’Italia partecipa per la prima.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ai, 14 startup italiane a Miami per eMerge Americas(Adnkronos) – Dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione urbana e industriale alla prevenzione in ambito sanitario, dalle piattaforme per... L’intelligenza artificiale arriva su Alexa anche in Italia: le istruzioni per attivare la versione PlusDa oggi è disponibile anche in Italia Alexa+: la nuova versione dell'assistente Amazon basata sull'IA generativa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Intelligenza artificiale, anche la pescarese Exo Lab Italia a Miami per eMerge Americas; Intelligenza artificiale, anche un’azienda di Pescara a eMerge Americas 2026 a Miami; Ai, 14 startup italiane a Miami per eMerge Americas; Italia tech a Miami: a eMerge Americas anche Roma. Oltre la frontiera, i record opachi dell'IAL'intelligenza artificiale generativa avanza tra investimenti miliardari e aggiornamenti dei modelli. Profondo divario di fiducia tra esperti e cittadini, ... repubblica.it Engineering lancia architettura italiana per intelligenza artificiale governabile, aperta e sostenibileRoma, 20 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un'importante presenza a livello ... iltempo.it Una grande occasione per gli amanti del K-Pop!! Lunedì 4 maggio arriva a Roma il coreografo RYU D, noto per aver collaborato con idol di fama internazionale come BTS, Stray Kids, Enhypen, Seventeen, EXO, Super Junior, NCT, ed è stato trainer per la - facebook.com facebook