Ai 14 startup italiane a Miami per eMerge Americas

Quattordici startup italiane sono presenti a Miami per partecipare all'evento eMerge Americas. Tra le aziende in mostra ci sono quelle che sviluppano soluzioni di intelligenza artificiale rivolte alla gestione urbana e industriale. L'evento riunisce aziende e innovatori provenienti da diversi paesi, offrendo loro uno spazio per presentare progetti e tecnologie nel settore tecnologico. La partecipazione rappresenta un'opportunità di visibilità nel mercato internazionale.

(Adnkronos) – Dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione urbana e industriale alla prevenzione in ambito sanitario, dalle piattaforme per l’automazione dei processi alle soluzioni per la formazione, la sostenibilità e la creator economy: l’Italia partecipa per la prima volta a Miami a eMerge Americas con una collettiva di 14 aziende espositrici curata dall’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama tech internazionale, tra Stati Uniti e America Latina. Il Padiglione Italia è presente nell’area expo della manifestazione, che si è tenuto il 23 e 24 aprile al Miami beach convention center.🔗 Leggi su Periodicodaily.com LA Schools Superintendent Raided by FBI | Former Illegal Immigrant Pushed a Fraud Notizie correlate “The Perfect Pitch”, ecco la prima serie tv sulle startup italianeRoma, 2 febbraio 2026 - È stata presentata in Confindustria l’anteprima di “The Perfect Pitch”, la prima serie tv sulle startup italiane. The Perfect Pitch, Confindustria presenta la prima serie TV dedicata alle startup italianeUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.