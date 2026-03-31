Una firma che può davvero fare la differenza

Il 5x1000 è una misura che permette ai contribuenti di destinare una quota delle imposte sul reddito a enti e associazioni di interesse sociale. Per farlo, basta indicare la propria scelta nella dichiarazione dei redditi. Questa possibilità viene offerta annualmente e non comporta costi aggiuntivi per chi decide di aderire.

Il 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta, infatti, di una quota dell’Irpef che lo Stato consente di destinare a enti del Terzo Settore e organizzazioni no profit impegnate in attività di utilità sociale, ricerca, assistenza e tutela dei diritti. Una scelta che, seppur gratuita per il contribuente, può avere un impatto concreto e significativo. Tra i principali destinatari del 5x1000 rientrano le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le Onlus. Questi enti operano in ambiti molto diversi: dalla sanità alla ricerca scientifica, dall’assistenza alle persone fragili alla tutela dell’ambiente, fino alla promozione della cultura e dell’educazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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