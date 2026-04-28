Insta360 punta sull’arte e lancia un display per i selfie

Insta360 ha annunciato il lancio di un nuovo display dedicato ai selfie, ampliando così la gamma di prodotti destinati ai creator di contenuti video. La società, nota per le sue videocamere di alta qualità, continua a investire nel settore, che ha visto una crescita rapida negli ultimi anni. La novità si inserisce in un mercato in espansione, dominato da aziende che sviluppano strumenti per la creazione di contenuti visivi.

Il mondo dei video e delle videocamere è cresciuto in modo esponenziale nell’onda del boom dei creator, e tra le aziende più attive con prodotti di alta qualità c’è Insta360. Le novità attuali riguardano non solo nuovi dispositivi, ma anche iniziative artistiche e culturali da accompagnare con le immagini. E’ per questo che è nata la collaborazione con Project Eternal, vediamo di cosa si tratta. Project Eternal per il patrimonio culturale. In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, Antigravity ha annunciato il lancio di Project Eternal, un’iniziativa globale che punta a ridefinire il modo in cui il patrimonio culturale viene documentato e preservato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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