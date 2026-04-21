Durante il NAB Show di Las Vegas, è stato presentato il nuovo Mic Pro di Insta360, un sistema di microfoni wireless caratterizzato da un display E Ink che ne rende facilmente visibile lo stato. Il dispositivo si distingue per il suo design che si differenzia dagli standard del settore, puntando sulla presenza visiva del microfono. La presentazione si è concentrata sulla sua funzionalità e sull’aspetto estetico innovativo rispetto ai modelli tradizionali.

Durante il NAB Show di Las Vegas, Insta360 ha svelato in anteprima il nuovo Mic Pro, un sistema di microfoni wireless che rompe gli schemi estetici del settore puntando sulla visibilità del dispositivo. Invece di nascondere i trasmettitori sotto l’abbigliamento, come avviene solitamente con gli accessori audio, questa nuova linea è stata concepita per essere mostrata all’obiettivo, integrando elementi di design personalizzabili tramite uno schermo E Ink a colori presente sulla parte frontale. L’estetica diventa identità visiva per i professionisti. La novità più evidente che emerge dalla presentazione di Las Vegas riguarda la trasformazione del trasmettitore da accessorio invisibile a vero e proprio elemento di branding.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insta360 Mic Pro: il microfono con display E Ink che sfida il design

Insta360 Mic Air: Il microfono perfetto per le Action Cam

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