Gli Stati Uniti hanno inviato una terza portaerei nella zona del Golfo Persico, in risposta alle crescenti tensioni con l’Iran. La crisi di Hormuz si intensifica, mentre le tensioni tra le parti si mantengono alte. La presenza militare americana si rafforza, senza segnali di disimpegno, in un momento in cui la regione resta sotto osservazione. La situazione si mantiene critica, con l’incognita di possibili sviluppi futuri.

La crisi di Hormuz prosegue e gli Stati Uniti, invece di disimpegnare truppe e asset dalla regione, schierano una terza portaerei in Medio Oriente, proprio nell’area di responsabilità del Comando Centrale che conduce le operazioni contro l’Iran, attualmente in stand by per un cessate il fuoco che dipende dai difficili negoziati mediati dal Pakistan. Intanto viene reso noto che una batteria Iron Dome, manovrata da truppe delle Forze di Difesa Israeliane, è stata schierata negli Emirati Arabi Uniti per sostenere gli sforzi di difesa aerea contro l’Iran e proteggere lo spazio aereo da nuovi attacchi di Teheran (un piccolo segnale?). E per...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - InsideWar – Gli Stati Uniti schierano una terza portaerei contro l’Iran: la “pace” prima di un’altra tempesta?

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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