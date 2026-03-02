Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro gli attacchi dell’Iran

Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo, tra cui Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, hanno diffuso una dichiarazione congiunta condannando gli attacchi provenienti dall’Iran, riferiti come un’«escalation pericolosa». La comunicazione è stata resa pubblica in risposta a una serie di azioni militari attribuite all’Iran nella regione. La dichiarazione sottolinea l’unità tra le nazioni coinvolte in questa presa di posizione ufficiale.

Gli Stati Uniti e sei Paesi alleati del Golfo (Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Kuwait, Emirati Arabi Uniti) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro gli attacchi dell’Iran, da loro definiti «un’escalation pericolosa». Questa mossa sembra in qualche modo far pensare che, se necessario, questi Stati possano intervenire a loro volta. I loro governi, infatti, hanno sottolineato il proprio diritto «all’autodifesa» in caso di conflitto. Nella nota si legge: «Prendere di mira i civili e Paesi non coinvolti nel conflitto è avventato e destabilizzante». L’asse politico-militare tra le potenze sembra dunque piuttosto solido, in un momento di forte tensione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

