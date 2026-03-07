Iran gli Stati Uniti verso il dispiegamento di una terza portaerei | è la USS George HW Bush 

Gli Stati Uniti stanno considerando di inviare una terza portaerei nel Medio Oriente, secondo fonti del Times of Israel e di Fox News. La nave coinvolta è la USS George H.W. Bush. La decisione fa parte di un possibile rafforzamento della presenza militare americana nella regione. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sui tempi o sui dettagli dell’eventuale dispiegamento.

Gli Stati Uniti dovrebbero schierare una terza portaerei in Medio Oriente: è quanto scrive il Times of Israel, riportando Fox News. Si tratta della USS George H.W. Bush che ha completato l'addestramento pre-schieramento giovedì, secondo la Marina degli Stati Uniti. L'Istituto Navale degli Stati Uniti riferisce che la portaerei, le sue navi da guerra di scorta e il suo stormo aereo "hanno concluso l'esercitazione di addestramento per unità composite che tutti i gruppi d'attacco di portaerei devono svolgere prima di ottenere la certificazione per incarichi nazionali". Fox News afferma che il gruppo d'attacco di portaerei "dovrebbe schierarsi presto" e dirigersi verso il Mediterraneo orientale, dove la Uss Gerald R. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

