Le Iene presentano | Inside lo speciale sulle droghe in prima serata

Martedì 28 aprile in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo episodio di Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del noto programma ideato da Davide Parenti. La puntata si concentra sul tema delle droghe, offrendo approfondimenti e servizi dedicati. Questo appuntamento si aggiunge agli altri segmenti dell’edizione, proponendo un’analisi dedicata a questioni di attualità e di cronaca.

Martedì 28 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti. Protagonista della serata è Luigi Pelazza, che conduce lo speciale dal titolo “Droghe e nuove droghe”, scritto da Andrea Bempensante: un viaggio-racconto nel mondo delle sostanze stupefacenti, tra quelle tradizionali e le nuove molecole sintetiche che si diffondono a velocità crescente. Il punto di partenza è tanto semplice quanto inquietante: ogni giorno, da qualche parte nel mondo, nasce una nuova droga. Più forte, più economica, più difficile da riconoscere e, spesso, ancora più pericolosa di quelle che l’hanno preceduta.🔗 Leggi su Tutto.tv

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“L'eroina costa 2 euro”: dentro i boschi della droga di Rogoredo e San Donato con le camere nascoste

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