Inseguita in scooter da un uomo nudo mi hanno scortato a casa i carabinieri

Una donna ha raccontato di essere stata inseguita in scooter da un uomo senza vestiti. Dopo l'episodio, ha chiesto l'intervento dei carabinieri, che l'hanno accompagnata fino a casa. La donna ha detto di aver superato la paura, ma resta in allerta per eventuali future situazioni simili. L'episodio si è verificato in un’ora pomeridiana, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità degli coinvolti o sulle cause dell’accaduto.

La paura è alle spalle ma la preoccupazione che possa accadere di nuovo no. Un terrore che l'ha portata a chiedere aiuto ad una pattuglia dei carabinieri per farsi "scortare" sino a casa. Vittima una donna, un medico, che di ritorno a casa in scooter nella zona di Tor Cervara si è trovata davanti.🔗 Leggi su Romatoday.it

NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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