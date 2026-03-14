Escursioniste inseguite da un uomo nudo | intervengono i carabinieri

Due escursioniste sono state molestate da un uomo nudo lungo la via degli Dei, e i carabinieri di Sasso Marconi sono intervenuti per identificarlo. L’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo, mentre le donne hanno fornito le prime testimonianze degli episodi. L’intervento è avvenuto in orario diurn?, senza che siano stati riportati danni fisici alle vittime.

I carabinieri di Sasso Marconi sono intervenuti sulla via degli Dei per identificare un uomo che ha molestato due escursioniste. I fatti sono avvenuti sul cammino che collega Bologna e Firenze, in una zona boschiva all’altezza di Brento, in provincia di Bologna. È da qui che nel pomeriggio di giovedì 12 marzo le due donne hanno dato l’allarme. Improvvisamente, come riporta l’agenzia di stampa LaPresse, dalla vegetazione è apparso un uomo completamente nudo e con il volto coperto con uno straccio, il quale ha tentato di inseguire le due escursioniste. Le due donne, spaventate, hanno subito avvertito i carabinieri, fornendo loro la posizione gps del punto in cui si trovavano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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