Choc Rocchi | scortato dai carabinieri per fuggire da Carrara tra insulti urla e banconote sventolate

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è stato accompagnato dai carabinieri mentre lasciava Carrara, dopo aver affrontato una situazione tesa durante i minuti finali della partita tra Carrarese e Catanzaro, valida per la 28esima giornata di Serie B. Durante il suo tentativo di allontanarsi, sono stati riferiti insulti, urla e banconote sventolate nelle vicinanze. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è stato scortato dai carabinieri per riuscire a fuggire da Carrara dopo alcuni momenti di tensione nei minuti finali della partita di ieri Carrarese-Catanzaro, valida per la 28esima giornata di Serie B. In occasione della ripetizione di un rigore per gli ospiti, il designatore arbitrale è stato assalito da urla, insulti e – come si vede in alcuni video diffusi sui social – dallo sventolio di banconote. Tutto è scoppiato quando, sul punteggio di 3-2 per la squadra di casa, è stato assegnato un rigore agli ospiti.