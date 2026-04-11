Miele trionfa all’iF Design Award | 2 ori e 19 premi all’innovazione

L’azienda ha ottenuto due medaglie d’oro e un totale di 19 premi all’iF Design Award 2026, un riconoscimento che si basa sulla valutazione di circa 11.000 progetti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge ogni anno e premia l’innovazione nel settore del design, attirando partecipanti da vari paesi. La vittoria conferma la forte presenza dell’azienda nel campo del design e dell’innovazione.

Miele ha conquistato due medaglie d’oro presso l’iF Design Award 2026, distinguendosi tra circa 11.000 progetti presentati al prestigioso forum internazionale di design. Il successo del marchio si traduce in ben 19 riconoscimenti totali, con un particolare sulla linea outdoor e sulla tecnologia per la conservazione degli alimenti. L’eccellenza tecnica premiata dalla giuria internazionale. Il prestigio dell’iF Design Award, nato nel 1954, ha confermato la validità della visione progettuale di Miele attraverso premi che toccano diversi settori tecnologici. Le massime onorificenze sono state assegnate alla cucina esterna della serie Dreams e al frigorifero combinato KFFD 6867, configurato per l’installazione libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miele trionfa all’iF Design Award: 2 ori e 19 premi all’innovazione La Panigale V4 conquista il Good Design Award 2025: tris di premi internazionali per la superbike DucatiLa Ducati Panigale V4 firma un nuovo, prestigioso traguardo nel mondo del design: la superbike di Borgo Panigale ha conquistato il Good Design Award... Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore...