Innovazione algoritmi e sensori | contro l’amianto soluzioni dallo spazio

Una nuova tecnologia proveniente dallo spazio viene ora utilizzata per individuare e monitorare l’amianto. Grazie a sensori e algoritmi avanzati, questa innovazione mira a supportare aziende, amministrazioni locali e regioni nella gestione e nel controllo di materiali pericolosi. Il sistema consente di rilevare la presenza di amianto in modo più preciso e rapido rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia si basa su strumenti sviluppati per applicazioni spaziali e ora adattati al territorio terrestre.

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