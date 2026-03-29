Innovazione mappare la presenza di amianto attraverso dati satellitari e algoritmi  

Un nuovo metodo per individuare la presenza di amianto sul territorio utilizza immagini satellitari e algoritmi specifici. Questa tecnologia permette di rilevare aree potenzialmente interessate in modo più rapido e preciso rispetto ai metodi tradizionali. Le immagini raccolte vengono analizzate attraverso software dedicati, facilitando la creazione di mappe dettagliate senza la necessità di interventi sul campo.

Arriva dai satelliti un nuovo aiuto per mappare la presenza di amianto su tutto il territorio italiano: e-Geos, società del gruppo Leonardo partecipata al 20% dall’Agenzia Spaziale Italiana e all’80% da Telespazio, è alla guida del consorzio che si è aggiudicato il contratto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Grazie a i mmagini satellitari ad altissima risoluzione e a tecniche avanzate di classificazione basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale, l’iniziativa consentirà di aggiornare il censimento delle coperture in amianto presenti su edifici pubblici e privati. Oltre a e-Geos, che ha sede a Roma, fanno parte del consorzio anche le aziende MapSat di Benevento e Planetek Italia di Bari, e l’Università di Cassino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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