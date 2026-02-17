Sensori algoritmi gemelli digitali L’Olimpiade invisibile

L’uso di sensori, algoritmi e gemelli digitali ha portato a un miglioramento invisibile nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questi strumenti aiutano gli organizzatori a monitorare ogni dettaglio, dalla sicurezza alle condizioni delle piste, garantendo eventi più fluidi e sicuri. Per esempio, i sensori installati sugli impianti di risalita raccolgono dati in tempo reale, permettendo interventi rapidi in caso di problemi.

Quando penseremo alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vedremo discese mozzafiato, pattini che incidono il ghiaccio, inni nazionali. Non vedremo, invece, la rete di algoritmi che renderà possibile tutto questo. Perché l’AI olimpica non ama il palcoscenico: lavora dietro le quinte, nei data center, nelle control room, nei tablet dei tecnici, nei badge dei volontari. Testo realizzato con AI Cominciamo dallo sport. La preparazione degli atleti, già oggi, è una coreografia di sensori. Sci e pattini integrano micro-accelerometri; le tute misurano parametri biometrici; le telecamere ad alta frequenza generano mappe tridimensionali dei movimenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

