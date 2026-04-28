Infrastrutture | Rocca nel Lazio sbloccato cantieri da Cisterna-Valmontone a Orte-Civitavecchia

La Regione Lazio ha annunciato il riavvio di diversi cantieri stradali, tra cui quelli sulla tratta Cisterna-Valmontone e sulla superstrada Orte-Civitavecchia. Gli interventi erano stati precedentemente bloccati e ora sono stati sbloccati, consentendo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento delle infrastrutture. L’obiettivo è di completare i progetti in tempi più brevi e di potenziare la rete di trasporti nella regione.

La Regione Lazio ha effettuato significativi investimenti nel settore delle infrastrutture e nel sistema di mobilità, sbloccando numerosi cantieri, dalla Cisterna-Valmontone alla superstrada Orte-Civitavecchia. “In questi tre anni di amministrazione è stato realizzato un grandissimo lavoro”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che è intervenuto in diretta su “Rai Radio 1”, durante la trasmissione Igora’. Investimenti e Sblocco Cantieri. In particolare, Rocca ha sottolineato: “Abbiamo sbloccato finalmente i cantieri della Cisterna-Valmontone, per un importo di 1,3 miliardi di opere. Questa rappresenta un’altra bretella fondamentale che connette le aree fortemente industrializzate del sud del Lazio con la dorsale viaria”.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Infrastrutture: Rocca, nel Lazio sbloccato cantieri, da Cisterna-Valmontone a Orte-Civitavecchia Notizie correlate IL VIDEO | Non solo la Cisterna-Valmontone, Rocca: “Fiducioso anche per la Roma-Latina”L’intervento del presidente della Regione Lazio nel corso dell’evento al D’Annunzio per la presentazione dell’avvio dei lavori della bretella... Leggi anche: Al via la Cisterna-Valmontone con il Ministro Salvini: un'opera strategica da 1,3 miliardi di euro. Contenuti di approfondimento Si parla di: Pedemontana, a che punto siamo? Focus su tempi, finanziamenti e sostenibilità. Infrastrutture, Valiani: Cisterna-Valmontone strategicaRoma, 7 mar. (askanews) - La realizzazione della Cisterna-Valmontone rappresenta una svolta attesa da oltre vent'anni per il Lazio e in particolare per il territorio pontino. Non è solo una nuova ... quotidiano.net Al via la bretella Cisterna-Valmontone. Salvini: È strategica per il LazioDopo decenni di attese, confronti istituzionali e dibattiti sul territorio, arriva una svolta concreta per una delle infrastrutture più strategiche del Lazio: l’imminente avvio delle procedure di gara ... iltempo.it