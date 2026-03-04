IL VIDEO | Non solo la Cisterna-Valmontone Rocca | Fiducioso anche per la Roma-Latina

Il presidente della Regione Lazio ha partecipato a un evento durante il quale ha parlato delle attività in corso per migliorare la logistica nella regione. Ha citato specificamente il progetto della Cisterna-Valmontone e ha espresso fiducia anche sulla futura realizzazione della Roma-Latina. Durante l’incontro, Rocca ha sottolineato l’impegno nel sviluppare infrastrutture che interessano territori con vocazioni turistiche e industriali.

L'intervento del presidente della Regione Lazio nel corso dell'evento al D'Annunzio per la presentazione dell'avvio dei lavori della bretella Presente, oltre al commissario straordinario dell'opera, Antonio Mallamo, anche il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. L'attenzione oltre che sulla bretella si è spostata poi anche sulla Roma-Latina. "Sono fiducioso", ha detto il governatore del Lazio Rocca intrattenendosi con i giornalisti all'esterno del teatro.