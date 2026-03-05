Al via la Cisterna-Valmontone con il Ministro Salvini | un' opera strategica da 1,3 miliardi di euro

È iniziata ufficialmente la fase di gara per la costruzione della bretella stradale Cisterna-Valmontone, un progetto del valore di 1,3 miliardi di euro. La presentazione dell’opera è stata accompagnata dalla presenza del Ministro Salvini. Dopo 25 anni di attesa, ora si avviano le procedure per la realizzazione di questa infrastruttura strategica.

Il progetto tecnico prevede un tracciato complessivo di 33 chilometri. La costruzione di 18 viadotti. Lo scavo di 4 gallerie. Dopo un'attesa lunga 25 anni, entrano nel vivo le procedure di gara per la realizzazione della bretella stradale Cisterna-Valmontone. L'infrastruttura, fortemente voluta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si propone di superare la storica carenza di collegamenti trasversali tra il litorale e l'entroterra del basso Lazio, connettendo direttamente la Strada Statale Pontina all'Autostrada A1 Milano-Napoli. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nella giornata di mercoledì presso il teatro D'Annunzio di Latina, durante il convegno istituzionale intitolato "Cisterna-Valmontone: dalla progettazione all'avvio dei cantieri". 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

