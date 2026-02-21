Yildiz infortunio per il turco? Spalletti nel post partita fa il punto sulle condizioni del giocatore della Juventus Le ultimissime

Yildiz si è infortunato durante la partita, probabilmente a causa di uno sforzo eccessivo alle spalle. Spalletti ha spiegato che il giocatore della Juventus ha accusato dolore e sta ricevendo cure. Il tecnico ha aggiunto che il turco potrebbe aver bisogno di qualche giorno di riposo. I medici stanno monitorando attentamente la sua condizione per valutare il suo rientro in campo. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Yildiz è uscito dal campo zoppicando e Spalletti in conferenza stampa si è soffermato sulle condizioni del turco. Ecco come sta. Luciano Spalletti in conferenza stampa subito dopo Juve Como si è soffermato anche sulle condizioni di Yildiz, che ha preso una botta durante la partita. Ecco come sta il turco anche in vista della sfida contro il Galatasaray. YILDIZ – «Ha preso una botta, stava zoppicando, mi ha detto che ce la poteva fare. Ma ora ha il ghiaccio e vedremo. Questo fa capire il carattere di volerci essere nella difficoltà, è stata una reazione da campione vero quale è».

Yildiz titolare contro la Lazio? Il turco sta recuperando dall’infortunio di Parma. Le ultime sulle sue condizioniLa Juventus pensa di schierare Yildiz dall’inizio contro la Lazio domenica sera all’Allianz Stadium.

