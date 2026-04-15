Infortunio al ginocchio e 8 settimane di stop | la sua stagione è finita qui

Un giocatore del Tottenham si è infortunato al ginocchio durante una partita e dovrà stare lontano dal campo per otto settimane. L’incidente ha portato alla conclusione anticipata della sua stagione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi del club e della nazionale, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Nessuna comunicazione ufficiale sulla gravità dell’infortunio, ma il tempo di recupero stimato indica un lungo stop.

di Alessio Lento Una notizia che fa tremare i tifosi del Tottenham e quelli della selezione argentina: Cristian Romero, pilastro della difesa della squadra del neo manager Roberto De Zerbi, ha subito un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per un periodo compreso tra le 5 e le 8 settimane. Un’altra brutta tegola per il difensore, che, dopo aver vissuto una stagione di alti e bassi, si trova ora a fare i conti con un infortunio che chiuderà anticipatamente il suo campionato in Premier League, con la squadra in piena lotta per non retrocedere in Championship. Romero, noto per la sua tenacia e il suo spirito combattivo, dovrà ora dedicarsi al recupero.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio al ginocchio e 8 settimane di stop: la sua stagione è finita qui He went broke, I wed a tycoon! He chose his ex over me; now he begs, but I’m the Boss’s wife! Infortunio Serdar, il problema al ginocchio è serissimo: stagione finita! L’esito degli esamiRashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia... Infortunio Zinchenko: stagione finita per il terzino dell'Ajax, grave problema al ginocchio che richiede l'intervento chirurgicoUna notizia che scuote l'ambiente dell'ajax arriva dall'infermeria: un grave infortunio al ginocchio priva la squadra di uno dei suoi riferimenti...