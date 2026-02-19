Infortunio Serdar il problema al ginocchio è serissimo | stagione finita! L’esito degli esami

Serdar si è infortunato durante l’allenamento e il trauma al ginocchio si rivela grave, mettendo fine alla sua stagione. Gli esami medici hanno confermato la gravità del danno ai legamenti, costringendo il centrocampista a sottoporsi a un intervento chirurgico immediato. La squadra nerazzurra affronta così un altro colpo pesante in un momento difficile, con l’obiettivo di recuperarlo al più presto. Le prossime settimane saranno decisive per definire il suo ritorno in campo.

Infortunio Serdar, il problema al ginocchio è serissimo: stagione finita! L'esito degli esami e l'imminente intervento chirurgicoPiove sul bagnato in casa dell'Hellas Verona. Dopo la cocente e dolorosa sconfitta incassata nell'ultimo turno di campionato contro il Parma con il punteggio di 2-1, l'ambiente gialloblù deve fare i ... Infortunio Serdar - Notizia terribile per il Verona. Da qui in avanti la formazione di Sammarco non potrà più contare su ...