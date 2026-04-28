Dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Genoa, il calciatore con cittadinanza spagnola e origini argentine sta affrontando le prime fasi di recupero. Le ultime notizie indicano che i tempi di ritorno in campo sono ancora da definire, ma si conoscono le condizioni attuali e le strategie di riabilitazione adottate. La squadra tiene sotto controllo gli aggiornamenti sulla sua ripresa e sul possibile rientro in campo.

Ecco come sta la stella argentina con cittadinanza spagnola dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Genoa. Nel match contro il Genoa si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al termine della prima frazione di gioco a causa di un problema all’occhio e adesso arrivano aggiornamenti importantissimi sulle condizioni fisiche di Nico Paz. Assane Diao e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola – secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe infatti s tato dimesso dall’ospedale dopo i controlli di rito che hanno dato esito positivo. Lo stesso Nico Paz ha rassicurato poco fa i suoi fan con un messaggio sui social: “ Tutto perfetto ”.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Nico Paz, novità importanti: quando torna in campo

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