Infortunio Vlahovic spunta la verità | quando torna in campo
Sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, dopo l’infortunio subito. Si conosce ora la data in cui il calciatore tornerà in campo, senza speculazioni o deduzioni. Le sue condizioni sono state monitorate e i dettagli ufficiali indicano quando potrà tornare a giocare con la maglia bianconera.
Aggiornamenti importantissimi sulle condizioni di Dusan Vlahovic: ecco quando rientra l’attaccante della Juventus. L’intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro è ormai alle spalle e Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo per trascinare la Juventus in questo finale di stagione. L’attaccante serbo era dato tra i convocati per la trasferta sul campo dell’Udinese, ma alla fine Luciano Spalletti ha preferito lasciarlo alla Continassa tra lo stupore di tutti. E adesso spunta il motivo di questa decisione inaspettata. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, nella giornata di venerdì 13 marzo Vlahovic sarebbe apparso poco tranquillo alla Continassa e teso in vista di un possibile spezzone di partita contro la compagine friulana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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