Sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, dopo l’infortunio subito. Si conosce ora la data in cui il calciatore tornerà in campo, senza speculazioni o deduzioni. Le sue condizioni sono state monitorate e i dettagli ufficiali indicano quando potrà tornare a giocare con la maglia bianconera.

Aggiornamenti importantissimi sulle condizioni di Dusan Vlahovic: ecco quando rientra l’attaccante della Juventus. L’intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro è ormai alle spalle e Dusan Vlahovic si appresta a tornare in campo per trascinare la Juventus in questo finale di stagione. L’attaccante serbo era dato tra i convocati per la trasferta sul campo dell’Udinese, ma alla fine Luciano Spalletti ha preferito lasciarlo alla Continassa tra lo stupore di tutti. E adesso spunta il motivo di questa decisione inaspettata. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, nella giornata di venerdì 13 marzo Vlahovic sarebbe apparso poco tranquillo alla Continassa e teso in vista di un possibile spezzone di partita contro la compagine friulana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Vlahovic, spunta la verità: quando torna in campo

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Infortunio Vlahovic: la stagione finisce qui

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