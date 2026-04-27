Nico Paz è stato annunciato come nuovo giocatore del Real Madrid, con l’accordo che prevede la recompra dal Como. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il calciatore continuerà a vestire la maglia del club spagnolo anche durante il prossimo mondiale. Da Valdebebas, si conferma che la clausola di recompra scadrà il 30 maggio e che l’affare è stato ufficializzato.

Nico Paz svolgerà il mondiale da giocatore del Real Madrid secondo il quotidiano AS, da Valdebebas sono sicuri anche vista la scadenza di recompra fissata al 30 maggio. La squadra di Fabregas potrà goderselo per le ultime giornate di Serie A prima della sua partenza. L’argentino dopo aver condotto due stagioni da fuoriclasse in Serie A ritornerà da dove è venuto, al Real Madrid. L’ufficialità arriva dal giornale sportivo spagnolo AS, che vedendo le ultime stagioni del classe 2004 ritiene che sia giunto il momento per il suo ritorno tra i blancos. Nel 2024 il Real Madrid dopo il trasferimento di Nico Paz al Como ha firmato un contratto con il giocatore: il contratto includeva il ritorno del medesimo in caso in cui il club madrileno abbia voluto, sul suo contratto impatteranno molto le ultime prestazioni del giocatore.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Nico Paz torna a Madrid, ufficiale la recompra dal Como

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