Infortunio Joao Mario stiramento per l’esterno in prestito dalla Juventus | le condizioni e quanto dovrà stare fuori

Un giocatore in prestito dalla Juventus ha subito uno stiramento all’esterno durante l’allenamento. L’infortunio riguarda un calciatore portoghese e le sue condizioni sono ancora da valutare. Si prevede che resterà fuori dal campo per un certo periodo, anche se i tempi di recupero non sono stati ancora comunicati ufficialmente. L’intera operazione si inserisce nel momento di monitoraggio delle condizioni del calciatore.

di Angelo Ciarletta Infortunio Joao Mario, si tratta di stiramento per il portoghese: ecco le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box. Il Bologna affronta una situazione complicata in vista del finale di stagione. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il tecnico Vincenzo Italiano deve fare i conti con notizie contrastanti provenienti da Casteldebole. CONTINASSA JUVE LIVE La notizia peggiore riguarda Joao Mario. Gli esami hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per circa tre settimane. Restano in dubbio anche Lukasz Skorupski e Thijs Dallinga, entrambi impegnati in allenamenti differenziati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Joao Mario, stiramento per l’esterno in prestito dalla Juventus: le condizioni e quanto dovrà stare fuori Notizie correlate Infortunio Lykogiannis: le condizioni dell’esterno dopo Bologna Parma e quanto dovrà rimanere fuori. UltimissimeSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Infortunio Bernasconi, tegola per l’Atalanta: quanto dovrà stare fuori l’esterno di Palladino. I tempi di recuperodi Francesco SpagnoloInfortunio Bernasconi, il giocatore ha rimediato un trauma distrattivo al ginocchio destro e salterà sicuramente la prossima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bologna, il report dell'allenamento: infortunio per l'ex Joao MarioAttraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha rilasciato il report dell'allenamento odierno: Federico Bernardeschi e Casale tornano in gruppo, mentre l'ex Juve Joao Mario ha registrato ... tuttojuve.com Bologna, infortunio Joao Mario: oggi gli esami strumentali, le prime sensazioniSono ore decisive per il futuro di Joao Mario al Bologna. Il laterale portoghese si sottoporrà agli esami medici che chiariranno l’entità del problema muscolare accusato nell’ultima gara e, soprattutt ... fantacalcio.it