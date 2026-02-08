Infortunio Lykogiannis | le condizioni dell’esterno dopo Bologna Parma e quanto dovrà rimanere fuori Ultimissime

Il derby tra Bologna e Parma lascia sul campo anche qualche preoccupazione in più. Lykogiannis si è infortunato e le sue condizioni sono ancora da valutare. Per ora, si sa solo che dovrà restare fuori per un po’ e saltare le prossime partite. La squadra aspetta aggiornamenti, mentre i tifosi sperano in una pronta ripresa dell’esterno.

Bologna, infortunio per LykogiannisIl tutto è avvenuto a metà del secondo tempo di Bologna-Parma: Lykogiannis ha rimediato un infortunio all'adduttore destro, dopo una rincorsa difensiva ha subito accusato dolore e si è accasciato. fantacalcio.it Bologna, infortunio muscolare per Lykogiannis: a metà secondo tempo entra MirandaInfortunio in casa Bologna. A metà secondo tempo del derby emiliano contro il Parma Charalampos Lykogiannis dopo uno scatto si ferma, toccandosi. m.tuttomercatoweb.com

