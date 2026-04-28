Infortunio Calhanoglu il centrocampista vuole esserci per la finale di Coppa Italia | ecco le ultime sulle sue condizioni

Il centrocampista si è infortunato di recente, ma ha manifestato la volontà di partecipare alla finale di Coppa Italia. Sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, senza indicare eventuali tempi di recupero o dettagli specifici sulla natura dell’infortunio. La sua presenza nella partita decisiva resta incerta, e le ultime notizie forniscono un quadro generale sulla situazione senza approfondimenti ulteriori.

Inter News 24 Infortunio Calhanoglu, il centrocampista punta alla finale di Coppa Italia: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni. L’ambiente nerazzurro è in forte ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, fermatosi nuovamente proprio nel momento clou dell’annata. Gli accertamenti clinici effettuati nelle ultime ore hanno confermato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un infortunio fastidioso che costringe il regista ai box. Quello attuale rappresenta purtroppo il quinto stop stagionale per il centrocampista turco, evidenziando una tenuta fisica precaria che ha caratterizzato gran parte del suo percorso recente, rendendo complicata la gestione del suo impiego costante in campo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, il centrocampista vuole esserci per la finale di Coppa Italia: ecco le ultime sulle sue condizioni Notizie correlate Infortunio Rovella, obiettivo Coppa Italia: il centrocampista accelera il recupero. Le ultime sulle sue condizioniLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Infortunio Calhanoglu, arrivano buone notizie dalla Turchia? Ecco le ultime sulle condizioni del centrocampista dell’InterCalciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Mercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?; Calhanoglu si ferma di nuovo: problema al soleo. A rischio la finale di Coppa Italia; Infortunio Calhanoglu, l'esito degli esami; Infortunio Calhanoglu, le condizioni del turco preoccupano l'Inter: rischia di saltare la finale di Coppa Italia. GdS - Lazio-Inter, Calhanoglu ci prova: il punto sull'infortunioIl centrocampista turco ha subito un nuovo stop muscolare, il quinto della stagione: un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ... fcinternews.it Inter, infortunio Calhanoglu: che tegola per Chivu!Brutte notizie in casa Inter in merito all'infortunio di Calhanoglu. Il centrocampista turco, come riportato nelle ultime ore, è ... fantamaster.it Passione Inter. . Analisi totale Torino-Inter 2-2, infortunio Calhanoglu, allarme Lautaro, scudetto, caos arbitri, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bo - facebook.com facebook #Calhanoglu, altro stop Inter: l’infortunio rischia di fargli saltare la finale di Coppa Italia x.com