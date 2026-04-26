Infortunio Rovella obiettivo Coppa Italia | il centrocampista accelera il recupero Le ultime sulle sue condizioni

Il centrocampista ha subito un infortunio che aveva messo in discussione la sua presenza in questa fase della stagione. Attualmente, sta seguendo un percorso di recupero con l’obiettivo di tornare in campo per la prossima partita di Coppa Italia. Le sue condizioni sono in fase di valutazione e il suo rientro viene considerato importante per le scelte della squadra. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che continueranno a essere comunicati.

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