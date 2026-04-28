In occasione di un evento dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, rappresentanti di un sindacato hanno partecipato insieme a colleghi di altre sigle. Durante l'incontro, un rappresentante del sindacato ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi e ha invitato le istituzioni coinvolte a prestare maggiore attenzione alle attività dell’Inail e dell’Inl. La giornata ha visto la presenza di diversi attori impegnati nel settore, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla prevenzione degli infortuni.

Roma, 28 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Noi abbiamo partecipato a questa giornata sulla salute e sicurezza come FenealUil, dentro quelle che sono le iniziative concordate insieme agli amici e ai colleghi di Cisl e Cgil. E continuiamo a chiedere agli organi ispettivi del lavoro e all'Inail un impegno serio e concreto sotto il profilo di salute e sicurezza sul lavoro. Sappiamo che purtroppo abbiamo ancora più di 1.000 morti sul lavoro in Italia, più moltissime malattie professionali e tantissimi infortuni, seppure non letali. È chiaro che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, bisogna farlo sotto il profilo della formazione e l'informazione dei lavoratori e l'Inail ci sta aiutando in questo senso.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infortuni, Franzolini (FenealUil): "Fare di più, attenzione Inail e Inl"

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