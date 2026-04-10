Agricoltura Confeuro | Ok riduzione contributi Inail infortuni Non abbassare guardia

Confeuro ha espresso soddisfazione per la decisione di ridurre le aliquote contributive INAIL per il settore agricolo nel 2026. Tuttavia, ha sottolineato che la sicurezza sul lavoro deve rimanere una priorità, invitando a mantenere alta l’attenzione nonostante questa misura. La riduzione dei contributi è stata annunciata come parte delle politiche di sostegno al comparto agricolo, senza modificare l’attenzione sulla tutela dei lavoratori.

Confeuro: bene la riduzione delle aliquote contributive INPS per il lavoro agricolo nel 2026, ma la sicurezza resta una priorità nel settore. “ Confeuro accoglie positivamente la circolare dell’Inps che stabilisce le aliquote contributive per gli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e per il lavoro occasionale in agricoltura per il 2026, prevedendo una riduzione dal 13% all’8,5%. Si tratta di un segnale certamente positivo per il comparto agricolo – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei – che va nella direzione di alleggerire il carico contributivo sulle imprese e riconoscere gli sforzi compiuti negli ultimi anni dal settore sul fronte della sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Agricoltura, Confeuro: “Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia” Maltempo, Confeuro: “Preoccupati per effetti su agricoltura e infrastrutture” Maltempo al Centro e Sud Italia: Confeuro chiede interventi urgenti per agricoltori, ristori rapidi e investimenti nella prevenzione. Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa ConfeuroAll’evento, che si svolgerà sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 9, presso il Centro Commerciale Globo Center di Avezzano, parteciperà anche il... Temi più discussi: Agricoltura, Confeuro: Ok riduzione contributi Inail infortuni. Non abbassare guardia; Agriturismo, Cicala: Oltre 13,9 milioni per rafforzare imprese e territori rurali; Parrano, nota del Sindaco Filippetti sulla raccolta firme per il potenziamento dell’ospedale di Orvieto. Confeuro: bene riduzione contributi Inail operai agricoliRoma, 9 apr. (askanews) – Confeuro accoglie positivamente la circolare dell’Inps che stabilisce le ... msn.com Agricoltura, Confeuro: Ok credito imposta gasolio e fondi transizione 5.0Il ministro Lollobrigida annuncia credito d'imposta per gasolio agricolo e revisione taglio incentivi 'esodati transizione 5.0', Confeuro apprezza decisione. maremmanews.it Calabria - Agricoltura chiave contro lo spopolamento dei borghi - facebook.com facebook La conta dei danni in agricoltura x.com